Конрад ЛАЙМЕР: «Это была очень трудная игра»

Полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер прокомментировал поражение от национальной сборной Франции (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Это была очень напряженная, сложная и требовательная игра. У нас часто были хорошие моменты, когда мы играли в свою игру, но также были моменты, когда мы этого не делали, потому что соперники были очень хороши, они двигали мяч, и ты в итоге преследовал их. Их гол появился из ниоткуда сразу после того, как мы имели большой шанс, а в таких играх все решают мелкие детали.

Мы отдали все, матч якобы длился 100 минут. Нельзя никого обвинять. Мы сегодня остались верными себе. Каждый выкладывался на поле, но есть вещи, которые мы можем сделать лучше, потому что мы не играли на пределе своих возможностей. Проиграть такой команде - это нормально, но у нас осталось две игры в группе».