Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конрад ЛАЙМЕР: «Это была очень трудная игра»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 10:13 |
87
0

Конрад ЛАЙМЕР: «Это была очень трудная игра»

Полузащитник сборной Австрии прокомментировал поражение от Франции

18 июня 2024, 10:13 |
87
0
Конрад ЛАЙМЕР: «Это была очень трудная игра»
УЕФА. Конрад Лаймер

Полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер прокомментировал поражение от национальной сборной Франции (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Это была очень напряженная, сложная и требовательная игра. У нас часто были хорошие моменты, когда мы играли в свою игру, но также были моменты, когда мы этого не делали, потому что соперники были очень хороши, они двигали мяч, и ты в итоге преследовал их. Их гол появился из ниоткуда сразу после того, как мы имели большой шанс, а в таких играх все решают мелкие детали.

Мы отдали все, матч якобы длился 100 минут. Нельзя никого обвинять. Мы сегодня остались верными себе. Каждый выкладывался на поле, но есть вещи, которые мы можем сделать лучше, потому что мы не играли на пределе своих возможностей. Проиграть такой команде - это нормально, но у нас осталось две игры в группе».

По теме:
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Тренер Португалии подтвердил амбициозные планы сборной на Евро-2024
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
сборная Франции по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024 Австрия - Франция Конрад Лаймер
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Бокс | 18 июня 2024, 07:21 4
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса

«Великий Джордж» считает лучшим Леннокса Льюиса

Австрия – Франция – 0:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор
Футбол | 18 июня 2024, 00:28 0
Австрия – Франция – 0:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор
Австрия – Франция – 0:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча группового этапа ЧЕ

Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Футбол | 17.06.2024, 19:55
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Интриги не было в 5-м матче. Бостон – чемпион НБА сезона 2023/2024
Баскетбол | 18.06.2024, 05:59
Интриги не было в 5-м матче. Бостон – чемпион НБА сезона 2023/2024
Интриги не было в 5-м матче. Бостон – чемпион НБА сезона 2023/2024
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 18.06.2024, 07:00
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
16.06.2024, 23:05 32
Волейбол
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 29
Футбол
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 69
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 50
Футбол
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
17.06.2024, 17:55 495
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем