Франческо КАЛЬЦОНА: «Наши игроки выложились по полной»

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Наши игроки сделали все возможное, они приложили усилия, и мы победили сильного соперника. Я сказал ребятам, что мы должны иметь менталитет, что мы можем быть равными лучшим. Это огромная победа, но мы должны продолжать работать. Мы смотрим на следующие игры – мы должны забивать и в них, чтобы достичь нашей цели и продвигаться вперед».

Напомним, Словакия и Бельгия являются соперниками сборной Украины по группе Е.