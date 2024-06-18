Игрок сборной Бельгии назвал причины фиаско в матче со Словакией
Янник Феррейра Карраско отметил, что сборной Бельгии дико не везло
Футболист сборной Бельгии Янник Феррейра Карасско высказался по поводу поражения в матче со Словакией (0:1) на Евро-2024.
«Нам больше не хватало удачи, нежели темпа. У нас было много возможностей, но мы не смогли довести дело до конца. Мы должны оставаться сосредоточенными, у нас осталось две игры, чтобы пройти дальше», – приводит слова Карраско УЕФА.
Следующий матч бельгийцы сыграют 21 июня. Их соперником будет сборная Румынии, которая в первом туре обыграла сборную Украины (3:0) и лидирует в квартете.
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