Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Бельгии назвал причины фиаско в матче со Словакией
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 04:40 | Обновлено 18 июня 2024, 04:47
1357
0

Игрок сборной Бельгии назвал причины фиаско в матче со Словакией

Янник Феррейра Карраско отметил, что сборной Бельгии дико не везло

18 июня 2024, 04:40 | Обновлено 18 июня 2024, 04:47
1357
0
Игрок сборной Бельгии назвал причины фиаско в матче со Словакией
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Бельгии Янник Феррейра Карасско высказался по поводу поражения в матче со Словакией (0:1) на Евро-2024.

«Нам больше не хватало удачи, нежели темпа. У нас было много возможностей, но мы не смогли довести дело до конца. Мы должны оставаться сосредоточенными, у нас осталось две игры, чтобы пройти дальше», – приводит слова Карраско УЕФА.

Следующий матч бельгийцы сыграют 21 июня. Их соперником будет сборная Румынии, которая в первом туре обыграла сборную Украины (3:0) и лидирует в квартете.

По теме:
Александр КУЧЕР: «Очень разочаровало отношение наших футболистов к игре»
Иван ШРАНЦ: «Благодаря указаниям тренера сумели обыграть Бельгию»
Таки перелом. Мбаппе на Евро-2024 будет играть в маске
Янник Феррейра Карраско сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Бельгия - Словакия
Руслан Травкин Источник: УЕФА
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Футбол | 17 июня 2024, 17:55 492
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене

Команда Реброва начала выступления на Евро-2024 с худшего сценария

Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 18 июня 2024, 00:07 15
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Футбол | 17.06.2024, 23:05
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 17.06.2024, 06:23
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
ФОТО. Повторили англичан. Франция стартовала на Евро с минимальной победы
Футбол | 18.06.2024, 00:08
ФОТО. Повторили англичан. Франция стартовала на Евро с минимальной победы
ФОТО. Повторили англичан. Франция стартовала на Евро с минимальной победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
16.06.2024, 17:32 15
Бокс
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 46
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
16.06.2024, 06:23 28
Бокс
Авторитетный ресурс назвал свой счет в бою Гвоздик – Бенавидес
Авторитетный ресурс назвал свой счет в бою Гвоздик – Бенавидес
16.06.2024, 16:20 3
Бокс
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 69
Футбол
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
17.06.2024, 20:00 231
Футбол
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
16.06.2024, 10:41 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем