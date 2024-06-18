Капитан сборной Австрии: «Мы отдали все силы и хотели победить»

Капитан сборной Австрии Марсель Забитцер высказался о матче с Францией (0:1) в рамках первого тура Евро-2024.

«Это была открытая игра, которая проходила то в ту, то в другую сторону. Франция была немного более эффективной, немного более удачливой, и мы должны принять это сегодня.

Мы отдали все силы и хотели победить, но против такой cборной, к сожалению, не вышло. Мы должны продолжать идти, и Польша будет следующей.

«Франция удивила нас, сев глубже, чем мы ожидали». Мы были не на своем высшем уровне. Мы были немного неряшливыми в последней трети, но если Баумгартнер забил бы в первом тайме до того, как они сделали счет 1:0, то, возможно, игра прошла бы иначе», – сказал Забитцер.