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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 02:44 | Обновлено 18 июня 2024, 03:02
153
0

Капитан сборной Австрии: «Мы отдали все силы и хотели победить»

Марсель Забитцер – о поражении французам в матче Евро-2024

18 июня 2024, 02:44 | Обновлено 18 июня 2024, 03:02
153
0
Капитан сборной Австрии: «Мы отдали все силы и хотели победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

Капитан сборной Австрии Марсель Забитцер высказался о матче с Францией (0:1) в рамках первого тура Евро-2024.

«Это была открытая игра, которая проходила то в ту, то в другую сторону. Франция была немного более эффективной, немного более удачливой, и мы должны принять это сегодня.

Мы отдали все силы и хотели победить, но против такой cборной, к сожалению, не вышло. Мы должны продолжать идти, и Польша будет следующей.

«Франция удивила нас, сев глубже, чем мы ожидали». Мы были не на своем высшем уровне. Мы были немного неряшливыми в последней трети, но если Баумгартнер забил бы в первом тайме до того, как они сделали счет 1:0, то, возможно, игра прошла бы иначе», – сказал Забитцер.

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Назван лучший игрок матча Евро-2024 Австрия – Франция
Марсель Забитцер сборная Австрии по футболу сборная Франции по футболу Евро-2024 Австрия - Франция
Руслан Травкин Источник: УЕФА
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