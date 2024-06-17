Чемпионат Европы17 июня 2024, 21:11 |
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Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Австрия – Франция
Матч начнется в 22:00 по Киеву
17 июня 2024, 21:11 |
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17 июня в 22:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.
Австрия: Пенц, Пош, Дансо, Вебер, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Лаймер, Забитцер, Баумгартнер, Грегорич.
Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес, Канте, Рабьо, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Тюрам.
В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.
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