17 июня в 22:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.

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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.

Австрия: Пенц, Пош, Дансо, Вебер, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Лаймер, Забитцер, Баумгартнер, Грегорич.

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес, Канте, Рабьо, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Тюрам.

В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.