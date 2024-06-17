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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 21:11 |
930
0

Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Австрия – Франция

Матч начнется в 22:00 по Киеву

17 июня 2024, 21:11 |
930
0
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Австрия – Франция

17 июня в 22:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.

Австрия: Пенц, Пош, Дансо, Вебер, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Лаймер, Забитцер, Баумгартнер, Грегорич.

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес, Канте, Рабьо, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Тюрам.

В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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