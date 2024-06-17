Чемпионат Европы17 июня 2024, 18:33 | Обновлено 17 июня 2024, 18:44
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Каким был коэффициент на победу Румынии в матче с Украиной на Евро-2024?
Игра завершилась викторией румынской команды со счетом 3:0
17 июня 2024, 18:33 | Обновлено 17 июня 2024, 18:44
2065
2
17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Перед стартом поединка победа сине-желтых расценивалась в 1.80. На ничью котировки составляли 3.57.
Но самым маловероятным исходом был успех Румынии – 5.80!
В квартете Е Украина и Румыния также сыграют с Бельгией и Словакией.
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Комментарии 2
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Букмекеры наверное тоже в трансфермаркт смотрели. А матч с Польшей должен был сильно насторожить
А на 3-0 там вообще космос был.
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