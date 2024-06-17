Каким был коэффициент на победу Румынии в матче с Украиной на Евро-2024?

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

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Перед стартом поединка победа сине-желтых расценивалась в 1.80. На ничью котировки составляли 3.57.

Но самым маловероятным исходом был успех Румынии – 5.80!

В квартете Е Украина и Румыния также сыграют с Бельгией и Словакией.