Румыния выиграла матч на чемпионате Европы впервые за 24 года

Сегодня сборная Румынии в первом туре группового этапа Евро-2024 разгромила Украину со счетом 3:0. Для румынов эта победа стала первой на чемпионатах Европы с 2000 года.

20 июня 2000 года сборная Румынии обыграла Англию 3:2 в третьем туре группового этапа и вышла в четвертьфинал, где проиграла сборной Италии.

После этого сборная Румынии принимала участие в чемпионатах Европы 2008 и 2016 годов, где суммарно трижды сыграла вничью и потерпела три поражения, оба раза покинув турнир уже на групповом этапе.