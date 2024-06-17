Румыния выиграла матч на чемпионате Европы впервые за 24 года
Румыны не побеждали со времен Евро-2000
Сегодня сборная Румынии в первом туре группового этапа Евро-2024 разгромила Украину со счетом 3:0. Для румынов эта победа стала первой на чемпионатах Европы с 2000 года.
20 июня 2000 года сборная Румынии обыграла Англию 3:2 в третьем туре группового этапа и вышла в четвертьфинал, где проиграла сборной Италии.
После этого сборная Румынии принимала участие в чемпионатах Европы 2008 и 2016 годов, где суммарно трижды сыграла вничью и потерпела три поражения, оба раза покинув турнир уже на групповом этапе.
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