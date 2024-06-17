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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:21 | Обновлено 17 июня 2024, 18:45
1030
6

Румыния выиграла матч на чемпионате Европы впервые за 24 года

Румыны не побеждали со времен Евро-2000

17 июня 2024, 18:21 | Обновлено 17 июня 2024, 18:45
1030
6
Румыния выиграла матч на чемпионате Европы впервые за 24 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Румынии в первом туре группового этапа Евро-2024 разгромила Украину со счетом 3:0. Для румынов эта победа стала первой на чемпионатах Европы с 2000 года.

20 июня 2000 года сборная Румынии обыграла Англию 3:2 в третьем туре группового этапа и вышла в четвертьфинал, где проиграла сборной Италии.

После этого сборная Румынии принимала участие в чемпионатах Европы 2008 и 2016 годов, где суммарно трижды сыграла вничью и потерпела три поражения, оба раза покинув турнир уже на групповом этапе.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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LexХХХ
Гнати Реброва ср.ним віником. Та і Андрушу Пазіка-Королевського нехай би з собою прихватив з поста президента УАФ.
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+2
Camoranessi
Потішили Луческу )
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+2
Harun Bakircioğlu
Кому еще нужны рекорды. Обращайтесь пока мы не уехали
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+2
Микола Унгурян
Ну так йоптєль, грали ж з "фаворитами" групи
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0
usn1967
Жду с нетерпением комментарий Леоненка
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newo
Передали естафету "самій зірковій збірні всіх чвсів"
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