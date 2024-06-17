Чемпионат Европы17 июня 2024, 17:14 | Обновлено 17 июня 2024, 17:20
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ВИДЕО. Снова дальний удар. Сборная Украины пропустила второй гол от Румынии
Румынская команда забила второй гол на 53-й минуте матча 1-го тура Евро-2024
17 июня 2024, 17:14 | Обновлено 17 июня 2024, 17:20
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17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене проходит матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.
Румынская команда забила второй гол на 53-й минуте, дальним ударом отличился Разван Марин.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Румынии и Украины
ГОЛ! 2:0. Разван Марин, 53 мин.
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