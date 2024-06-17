ВИДЕО. Снова дальний удар. Сборная Украины пропустила второй гол от Румынии

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене проходит матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

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Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.

Румынская команда забила второй гол на 53-й минуте, дальним ударом отличился Разван Марин.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Румынии и Украины

ГОЛ! 2:0. Разван Марин, 53 мин.