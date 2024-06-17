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Сборная УКРАИНЫ
17 июня 2024, 17:18 | Обновлено 17 июня 2024, 17:21
703
0

ФОТО. Украина пропустила два быстрых гола в матче Евро-2024

Счет 3:0 сделали Марин и Дрегуш

17 июня 2024, 17:18 | Обновлено 17 июня 2024, 17:21
703
0
ФОТО. Украина пропустила два быстрых гола в матче Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

На старте второго тайма матча 1-го тура чемпионата Европы между Румынией и Украиной команда Сергея Реброва пропустила второй гол (0:2) – и снова после дальнего удара.

На этот раз точный удар в дальний угол нанес Разван Марин. В первом тайме дальним ударом отличился Николае Станчу.

Сразу после этого соперник забил еще раз. С близкой дистанции гол оформил Денис Дрегуш (3:0).

Сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Андрей Лунин Румыния - Украина сборная Румынии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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