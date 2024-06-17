Сборная УКРАИНЫ17 июня 2024, 17:18 | Обновлено 17 июня 2024, 17:21
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ФОТО. Украина пропустила два быстрых гола в матче Евро-2024
Счет 3:0 сделали Марин и Дрегуш
17 июня 2024, 17:18 | Обновлено 17 июня 2024, 17:21
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На старте второго тайма матча 1-го тура чемпионата Европы между Румынией и Украиной команда Сергея Реброва пропустила второй гол (0:2) – и снова после дальнего удара.
На этот раз точный удар в дальний угол нанес Разван Марин. В первом тайме дальним ударом отличился Николае Станчу.
Сразу после этого соперник забил еще раз. С близкой дистанции гол оформил Денис Дрегуш (3:0).
Сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот.
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