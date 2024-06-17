ФОТО. Зинченко поддержал Лунина, Андрей едва не пропустил второй

В первом тайме матча Евро-2024 между Румынией и Украиной команда Сергея Реброва пропустила на 29-й минуте после ошибки вратаря Андрея Лунина, который неудачно вынес мяч на соперника, что привело к голу.

Отметим, что лидер сборной Украины Александр Зинченко сразу подбежал и поддержал партнера по команде.

Однако через несколько минут украинская сборная едва не пропустила второй гол, когда Николае Станчу чуть не оформил дубль. Игрок, закручивая мяч в ворота с углового, попал в каркас ворот.

Лунин в этом эпизоде не слишком уверенно сыграл на выходе.