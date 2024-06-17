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  4. ФОТО. Зинченко поддержал Лунина, Андрей едва не пропустил второй
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 16:48 | Обновлено 17 июня 2024, 16:55
2422
0

ФОТО. Зинченко поддержал Лунина, Андрей едва не пропустил второй

В ворота чуть не закрутили мяч ударом с углового

17 июня 2024, 16:48 | Обновлено 17 июня 2024, 16:55
2422
0
ФОТО. Зинченко поддержал Лунина, Андрей едва не пропустил второй
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В первом тайме матча Евро-2024 между Румынией и Украиной команда Сергея Реброва пропустила на 29-й минуте после ошибки вратаря Андрея Лунина, который неудачно вынес мяч на соперника, что привело к голу.

Отметим, что лидер сборной Украины Александр Зинченко сразу подбежал и поддержал партнера по команде.

Однако через несколько минут украинская сборная едва не пропустила второй гол, когда Николае Станчу чуть не оформил дубль. Игрок, закручивая мяч в ворота с углового, попал в каркас ворот.

Лунин в этом эпизоде не слишком уверенно сыграл на выходе.

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Андрей Лунин Александр Зинченко Румыния - Украина сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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