ФОТО. Зинченко поддержал Лунина, Андрей едва не пропустил второй
В ворота чуть не закрутили мяч ударом с углового
В первом тайме матча Евро-2024 между Румынией и Украиной команда Сергея Реброва пропустила на 29-й минуте после ошибки вратаря Андрея Лунина, который неудачно вынес мяч на соперника, что привело к голу.
Отметим, что лидер сборной Украины Александр Зинченко сразу подбежал и поддержал партнера по команде.
Однако через несколько минут украинская сборная едва не пропустила второй гол, когда Николае Станчу чуть не оформил дубль. Игрок, закручивая мяч в ворота с углового, попал в каркас ворот.
Лунин в этом эпизоде не слишком уверенно сыграл на выходе.
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