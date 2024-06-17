Ошибка Лунина. Сборная Украины пропустила первый гол на Евро

В матче 1-го тура чемпионата Европы между Румынией и Украиной гол на 29-й минуте забил игрок румынской сборной Николае Станчу (1:0).

Отметим, что ошибку допустил вратарь Андрей Лунин. Сперва защитник Николай Матвиенко не слишком удобно отдал пас киперу, а Лунин, выбивая мяч, сделал передачу сопернику.

Это позволило вывести на дальний удар Станчу, который точно пробил под перекладину.

К Лунину сразу после гола подошел Александр Зинченко, который поддержал партнера по команде.