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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 16:35 | Обновлено 17 июня 2024, 16:39
5466
16

Ошибка Лунина. Сборная Украины пропустила первый гол на Евро

Украина владела преимуществом, но пропустила

17 июня 2024, 16:35 | Обновлено 17 июня 2024, 16:39
5466
16
Ошибка Лунина. Сборная Украины пропустила первый гол на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура чемпионата Европы между Румынией и Украиной гол на 29-й минуте забил игрок румынской сборной Николае Станчу (1:0).

Отметим, что ошибку допустил вратарь Андрей Лунин. Сперва защитник Николай Матвиенко не слишком удобно отдал пас киперу, а Лунин, выбивая мяч, сделал передачу сопернику.

Это позволило вывести на дальний удар Станчу, который точно пробил под перекладину.

К Лунину сразу после гола подошел Александр Зинченко, который поддержал партнера по команде.

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Андрей Лунин Николае Станчу Румыния - Украина сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 16
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Олександр Науменко
Помилка МАТВІЄНКА.
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+16
fly
до чого там Луніні? гол вітсотків на 80 на Матвієнко
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii Babak
захисник тугодум, якщо і помилка луніна, то вона помилка на двох одна 
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+9
NikoKam1969
В голі більше вина Матвієнка. 
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+8
TolsTIyELF
Ребров - мазохист. Матвиенко проваливает матч за матчем но его продолжают ставить.
Ответить
+4
TolsTIyELF
Это привоз матвиенко, Лунин выбил как смог этот дебильный пас от парализованного привозилы. 
Ответить
+3
Gargantua
оба виноваты.
защитник не должен так отдавать а вратарь не должен так выбивать
Ответить
+1
Orion-V
Лунін пропускає під собою...
Ответить
0
NoMad
Лунiна? А не привоза матвієнко? 
Ответить
0
fifa2020
Треба Яремчука замість Мудрика і Малиновського замість Степаненка!
Ответить
-1
Тарас Шія
Так в нас і грають майже всі на лавці за кордоном!крім Довбика та Циганкова!всі інші ловочники!
Ответить
-1
fly
Але по чесному і до Зінченко є питання.. навіть не спробував відкритися в момент коли на Матвієнко йшов пас. Матвієнко теж дуже не було багато варіантів.
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-3
expik2ua
На лавку и больше оттуда не убирать. Овощь 
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
fifa2020
Трубін мав бути основним, а не цей косячник!
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-10
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