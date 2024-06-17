Чемпионат Европы17 июня 2024, 16:35 | Обновлено 17 июня 2024, 16:39
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Ошибка Лунина. Сборная Украины пропустила первый гол на Евро
Украина владела преимуществом, но пропустила
17 июня 2024, 16:35 | Обновлено 17 июня 2024, 16:39
5466
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В матче 1-го тура чемпионата Европы между Румынией и Украиной гол на 29-й минуте забил игрок румынской сборной Николае Станчу (1:0).
Отметим, что ошибку допустил вратарь Андрей Лунин. Сперва защитник Николай Матвиенко не слишком удобно отдал пас киперу, а Лунин, выбивая мяч, сделал передачу сопернику.
Это позволило вывести на дальний удар Станчу, который точно пробил под перекладину.
К Лунину сразу после гола подошел Александр Зинченко, который поддержал партнера по команде.
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Футбол
защитник не должен так отдавать а вратарь не должен так выбивать