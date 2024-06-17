17 июня в немецком Мюнхене проходит матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

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Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.

Поединок посетили президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин.

ФОТО. Неожиданная встреча. Суркис и Палкин вместе смотрят матч сборной