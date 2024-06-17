Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Неожиданная встреча. Суркис и Палкин вместе смотрят матч сборной
Сборная УКРАИНЫ
17 июня 2024, 16:30 |
1870
0

ФОТО. Неожиданная встреча. Суркис и Палкин вместе смотрят матч сборной

Сборная Украины играет против Румынии

17 июня 2024, 16:30 |
1870
0
ФОТО. Неожиданная встреча. Суркис и Палкин вместе смотрят матч сборной
ФК Динамо. Игорь Суркис

17 июня в немецком Мюнхене проходит матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.

Поединок посетили президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин.

ФОТО. Неожиданная встреча. Суркис и Палкин вместе смотрят матч сборной

По теме:
ВИДЕО. Это фиаско. Сборная Украины пропустила третий гол от Румынии
Турция – Грузия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
ФОТО. Украина пропустила два быстрых гола в матче Евро-2024
фото сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Игорь Суркис Сергей Палкин Шахтер Донецк Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Футбол | 16 июня 2024, 21:35 0
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального поединка турнира Мориса Ревелло

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 17 июня 2024, 06:23 1
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Футбол | 17.06.2024, 07:19
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Футбол | 17.06.2024, 12:28
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии
Футбол | 17.06.2024, 16:34
ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии
ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
16.06.2024, 17:32 15
Бокс
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
17.06.2024, 00:26 15
Футбол
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем