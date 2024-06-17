Чемпионат Европы17 июня 2024, 16:23 | Обновлено 17 июня 2024, 16:27
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ФОТО. Болельщики сборной Украины ярко поддерживают сине-желтую команду
В Мюнхене проходит поединок 1-го тура Евро-2024 против команды Румынии
17 июня 2024, 16:23 | Обновлено 17 июня 2024, 16:27
726
0
17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.
ФОТО. Болельщики сборной Украины ярко поддерживают сине-желтую команду
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