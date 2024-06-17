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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 16:23 | Обновлено 17 июня 2024, 16:27
726
0

ФОТО. Болельщики сборной Украины ярко поддерживают сине-желтую команду

В Мюнхене проходит поединок 1-го тура Евро-2024 против команды Румынии

17 июня 2024, 16:23 | Обновлено 17 июня 2024, 16:27
726
0
ФОТО. Болельщики сборной Украины ярко поддерживают сине-желтую команду
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.

ФОТО. Болельщики сборной Украины ярко поддерживают сине-желтую команду

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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