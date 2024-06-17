Роналду планирует выступить на ЧМ-2026

Евро-2024, скорее всего, не станет последним большим турниром для Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. По информации испанских СМИ, 39-летний форвард «Аль-Насра» намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Отметим, что во время ЧМ-2026 Роналду будет уже 41 год. Турнир пройдет на полях США, Канады и Мексики.

Роналду дебютировал за сборную Португалии еще в 2003 году. Суммарно провел за команду 207 матчей и забил 130 голов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.