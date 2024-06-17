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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 16:17 |
552
2

Роналду планирует выступить на ЧМ-2026

Легендарный португалец не собирается останавливаться

17 июня 2024, 16:17 |
552
2
Роналду планирует выступить на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Евро-2024, скорее всего, не станет последним большим турниром для Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. По информации испанских СМИ, 39-летний форвард «Аль-Насра» намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Отметим, что во время ЧМ-2026 Роналду будет уже 41 год. Турнир пройдет на полях США, Канады и Мексики.

Роналду дебютировал за сборную Португалии еще в 2003 году. Суммарно провел за команду 207 матчей и забил 130 голов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

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Криштиану Роналду Евро-2024 сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Дидух Источник: Relevo
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Saar
Він і Ібра- вони і в 50 гратимуть краще за 70 % футболістів всієї планети!
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