Матчи сборной Украины на Евро-2024 покажет телемарафон

Матчи сборной Украины на чемпионате Европы можно будет смотреть в эфире национального телемарафона. Игры сборной покажут те каналы, которые транслируют марафон.

Ранее было известно, что матчи команды Сергея Реброва можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO, а также на региональных каналах Суспільного.

Если говорить о телемарафоне, то матчи Украины будут доступны в цифровом эфире T2 (не в Youtube). В этот момент матч Украины против Румынии показывает канал Интер.