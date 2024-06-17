Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матчи сборной Украины на Евро-2024 покажет телемарафон
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 16:02 | Обновлено 17 июня 2024, 16:03
2834
0

Матчи сборной Украины на Евро-2024 покажет телемарафон

Игры можно посмотреть в бесплатном доступе

17 июня 2024, 16:02 | Обновлено 17 июня 2024, 16:03
2834
0
Матчи сборной Украины на Евро-2024 покажет телемарафон
Getty Images/Global Images Ukraine

Матчи сборной Украины на чемпионате Европы можно будет смотреть в эфире национального телемарафона. Игры сборной покажут те каналы, которые транслируют марафон.

Ранее было известно, что матчи команды Сергея Реброва можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO, а также на региональных каналах Суспільного.

Если говорить о телемарафоне, то матчи Украины будут доступны в цифровом эфире T2 (не в Youtube). В этот момент матч Украины против Румынии показывает канал Интер.

По теме:
ВИДЕО. Это фиаско. Сборная Украины пропустила третий гол от Румынии
Турция – Грузия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
ФОТО. Украина пропустила два быстрых гола в матче Евро-2024
сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 17 июня 2024, 01:16 0
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри

Барри Макгиган ожидает победу украинца в реванше

ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии
Футбол | 17 июня 2024, 16:34 7
ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии
ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии

Румынская команда вышла вперед на 29-й минуте матча 1-го тура Евро-2024

Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.06.2024, 18:21
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Стал известен транслятор еврокубков в Украине на ближайшие три сезона
Футбол | 17.06.2024, 12:48
Стал известен транслятор еврокубков в Украине на ближайшие три сезона
Стал известен транслятор еврокубков в Украине на ближайшие три сезона
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Бокс | 16.06.2024, 17:32
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
16.06.2024, 23:05 32
Волейбол
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
16.06.2024, 10:41 8
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
16.06.2024, 21:35
Футбол
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
17.06.2024, 00:26 15
Футбол
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
17.06.2024, 07:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем