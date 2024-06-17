Чемпионат Европы17 июня 2024, 16:02 | Обновлено 17 июня 2024, 16:03
2834
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Матчи сборной Украины на Евро-2024 покажет телемарафон
Игры можно посмотреть в бесплатном доступе
17 июня 2024, 16:02 | Обновлено 17 июня 2024, 16:03
2834
0
Матчи сборной Украины на чемпионате Европы можно будет смотреть в эфире национального телемарафона. Игры сборной покажут те каналы, которые транслируют марафон.
Ранее было известно, что матчи команды Сергея Реброва можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO, а также на региональных каналах Суспільного.
Если говорить о телемарафоне, то матчи Украины будут доступны в цифровом эфире T2 (не в Youtube). В этот момент матч Украины против Румынии показывает канал Интер.
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