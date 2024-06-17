Гармаш в составе. Металлист 1925 начал подготовку к сезону Первой лиги

«Металлист 1925», который вылетел из УПЛ и новый сезон начнет в Первой лиге, сегодня вышел из отпуска и начал подготовку к новому чемпионату.

Если судить по фото с медосмотра, то в команде остался не только наставника Виктор Скрипник, но и известные украинские игроки Денис Гармаш и Владлен Юрченко.

Сообщается, что руководство харьковского клуба будет активным на трансферном рынке и хочет по итогам нового сезона вернуться в УПЛ.