Украина. Первая лига17 июня 2024, 14:10 |
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Гармаш в составе. Металлист 1925 начал подготовку к сезону Первой лиги
Гармаш и Юрченко, похоже, готовы играть в Первой лиге
17 июня 2024, 14:10 |
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«Металлист 1925», который вылетел из УПЛ и новый сезон начнет в Первой лиге, сегодня вышел из отпуска и начал подготовку к новому чемпионату.
Если судить по фото с медосмотра, то в команде остался не только наставника Виктор Скрипник, но и известные украинские игроки Денис Гармаш и Владлен Юрченко.
Сообщается, что руководство харьковского клуба будет активным на трансферном рынке и хочет по итогам нового сезона вернуться в УПЛ.
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