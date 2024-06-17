Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гармаш в составе. Металлист 1925 начал подготовку к сезону Первой лиги
Украина. Первая лига
17 июня 2024, 14:10 |
370
0

Гармаш в составе. Металлист 1925 начал подготовку к сезону Первой лиги

Гармаш и Юрченко, похоже, готовы играть в Первой лиге

17 июня 2024, 14:10 |
370
0
Гармаш в составе. Металлист 1925 начал подготовку к сезону Первой лиги
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

«Металлист 1925», который вылетел из УПЛ и новый сезон начнет в Первой лиге, сегодня вышел из отпуска и начал подготовку к новому чемпионату.

Если судить по фото с медосмотра, то в команде остался не только наставника Виктор Скрипник, но и известные украинские игроки Денис Гармаш и Владлен Юрченко.

Сообщается, что руководство харьковского клуба будет активным на трансферном рынке и хочет по итогам нового сезона вернуться в УПЛ.

По теме:
Карпаты подпишут одного из лучших вратарей минувшего сезона УПЛ
Стало известно, где продолжит карьеру Василий Кравец
От Львова до Ковалевки. Верес огласил список спаррингов лета-2024
Металлист 1925 Первая лига Украины Виктор Скрипник Денис Гармаш Владлен Юрченко чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 17 июня 2024, 06:23 1
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
Волейбол | 16 июня 2024, 23:05 32
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги

В финальном матче наши волейболисты нанесли поражение сборной Хорватии со счетом 3:1

Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Футбол | 16.06.2024, 21:30
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
Футбол | 17.06.2024, 09:24
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Футбол | 17.06.2024, 12:28
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
15.06.2024, 10:12 5
Футбол
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
16.06.2024, 10:41 8
Футбол
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
16.06.2024, 17:32 14
Бокс
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем