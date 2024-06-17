Украина. Премьер лига17 июня 2024, 14:28 |
3369
0
Карпаты подпишут одного из лучших вратарей минувшего сезона УПЛ
Кемкин получит контракт в составе новичка элитного дивизиона
17 июня 2024, 14:28 |
3369
0
По информации журналиста Игоря Бурбаса, новичок нового сезона УПЛ «Карпаты» в ближайшее время подпишут вратаря «Миная» Александра Кемкина.
21-летний игрок в минувшем сезона «Миная» был одним из лучших футболистов команды, несмотря на вылет в Первую лигу. Учитывая, что контракт Кемкина истекает в 2025 году, львовскому клубу нужно будет выплачивать компенсацию.
В минувшем сезоне Александр провел 15 матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июня 2024, 06:23 1
17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене
Футбол | 16 июня 2024, 18:21 0
Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024
Футбол | 16.06.2024, 21:35
Футбол | 17.06.2024, 09:24
Футбол | 17.06.2024, 15:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.06.2024, 06:23 28
15.06.2024, 10:12 5
16.06.2024, 23:05 32
17.06.2024, 01:16
15.06.2024, 11:23 8
15.06.2024, 22:38 1
15.06.2024, 19:53 5