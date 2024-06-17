Карпаты подпишут одного из лучших вратарей минувшего сезона УПЛ

По информации журналиста Игоря Бурбаса, новичок нового сезона УПЛ «Карпаты» в ближайшее время подпишут вратаря «Миная» Александра Кемкина.

21-летний игрок в минувшем сезона «Миная» был одним из лучших футболистов команды, несмотря на вылет в Первую лигу. Учитывая, что контракт Кемкина истекает в 2025 году, львовскому клубу нужно будет выплачивать компенсацию.

В минувшем сезоне Александр провел 15 матчей.

«Карпаты» на днях подписали испанского хавбека.