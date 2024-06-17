Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты подпишут одного из лучших вратарей минувшего сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
17 июня 2024, 14:28 |
3369
0

Карпаты подпишут одного из лучших вратарей минувшего сезона УПЛ

Кемкин получит контракт в составе новичка элитного дивизиона

17 июня 2024, 14:28 |
3369
0
Карпаты подпишут одного из лучших вратарей минувшего сезона УПЛ
ФК Минай. Александр Кемкин

По информации журналиста Игоря Бурбаса, новичок нового сезона УПЛ «Карпаты» в ближайшее время подпишут вратаря «Миная» Александра Кемкина.

21-летний игрок в минувшем сезона «Миная» был одним из лучших футболистов команды, несмотря на вылет в Первую лигу. Учитывая, что контракт Кемкина истекает в 2025 году, львовскому клубу нужно будет выплачивать компенсацию.

В минувшем сезоне Александр провел 15 матчей.

«Карпаты» на днях подписали испанского хавбека.

По теме:
Президент Аль-Хиляля: «Мы предлагали Месси контракт на 1,4 млрд евро»
Гармаш в составе. Металлист 1925 начал подготовку к сезону Первой лиги
Стало известно, где продолжит карьеру Василий Кравец
Александр Кемкин Карпаты Львов Минай трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 17 июня 2024, 06:23 1
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 июня 2024, 18:21 0
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024

Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Футбол | 16.06.2024, 21:35
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
Футбол | 17.06.2024, 09:24
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
ФОТО. Шевченко в Мюнхене показал трибуну харьковского стадиона Солнечный
Футбол | 17.06.2024, 15:23
ФОТО. Шевченко в Мюнхене показал трибуну харьковского стадиона Солнечный
ФОТО. Шевченко в Мюнхене показал трибуну харьковского стадиона Солнечный
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
16.06.2024, 06:23 28
Бокс
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
15.06.2024, 10:12 5
Футбол
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
16.06.2024, 23:05 32
Волейбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
15.06.2024, 11:23 8
Футбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем