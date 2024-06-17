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  4. Зинченко высказался по поводу своей позиции в сборной Украины
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 13:31 |
2153
3

Зинченко высказался по поводу своей позиции в сборной Украины

Сегодня, возможно, сыграет левым защитником

17 июня 2024, 13:31 |
2153
3
Зинченко высказался по поводу своей позиции в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Универсал «Арсенала» Александр Зинченко в сборной Украины может сыграть как левым защитником, так и в центре поля. Футболист утверждает, что ему все равно, где играть.

«Я готов помочь своей команде на любой позиции, где меня видит тренер. Благодаря тем наставникам, которые у меня были в прошлом, которые многое мне дали и многому меня научили, я чувствую себя комфортно на этих позициях».

«А на Евро будем идти от матча к матчу. Скажу только, что потенциал у нашей команды есть, есть качество, есть опыт – позитивный и негативный. Думаю, нам это поможет», — сказал Зинченко.

Учитывая травму Виталия Миколенко, Зинченко в первом матче Евро-2024 против Румынии может сыграть слева в обороне.

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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fifa2020
Проти румун і словаків даже краще, що зіна зіграє лівим захисником, він більше атаці допоможе, а вот проти Бельгії бажано щоб вже Миколенко грав, який більше захисту поможе!)
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+4
Асгейр Петреску
Зинченко - активист.
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0
didora
Якщо Зіна роззява, то зліва можуть "накидати" і румуни зі словаками. Треба посидіти і подумати як буде краще. Як грати і кого ставити, бо може так бути що з Бельгією і грати не прийдеться. У перших двох матчах треба "грати" на всі 100 (викладатися), а не мудрувати і корчити із себе німців чи французів.
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0
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