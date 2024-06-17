Зинченко высказался по поводу своей позиции в сборной Украины

Универсал «Арсенала» Александр Зинченко в сборной Украины может сыграть как левым защитником, так и в центре поля. Футболист утверждает, что ему все равно, где играть.

«Я готов помочь своей команде на любой позиции, где меня видит тренер. Благодаря тем наставникам, которые у меня были в прошлом, которые многое мне дали и многому меня научили, я чувствую себя комфортно на этих позициях».

«А на Евро будем идти от матча к матчу. Скажу только, что потенциал у нашей команды есть, есть качество, есть опыт – позитивный и негативный. Думаю, нам это поможет», — сказал Зинченко.

Учитывая травму Виталия Миколенко, Зинченко в первом матче Евро-2024 против Румынии может сыграть слева в обороне.