Лига чемпионов17 июня 2024, 12:48 |
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Стал известен транслятор еврокубков в Украине на ближайшие три сезона
MEGOGO подтвердил новый контракт с УЕФА
17 июня 2024, 12:48 |
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Пресс-служба сервиса MEGOGO подтвердила подписание нового контракта с УЕФА на трансляцию матчей еврокубков в Украине на ближайшие три сезона.
Минувший договор MEGOGO завершился после финала Лиги чемпионов 2023/24.
Новый договор рассчитан на трансляцию турниров Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференции до завершения сезона 2026/27.
С сезона 2024/25 УЕФА вводит новую систему проведения турниров, в том числе в Лиге чемпионов, где вместо группового этапа будет общая лига на 36 команд.
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