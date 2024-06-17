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Лига чемпионов
17 июня 2024, 12:48 |
489
0

Стал известен транслятор еврокубков в Украине на ближайшие три сезона

MEGOGO подтвердил новый контракт с УЕФА

17 июня 2024, 12:48 |
489
0
Стал известен транслятор еврокубков в Украине на ближайшие три сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба сервиса MEGOGO подтвердила подписание нового контракта с УЕФА на трансляцию матчей еврокубков в Украине на ближайшие три сезона.

Минувший договор MEGOGO завершился после финала Лиги чемпионов 2023/24.

Новый договор рассчитан на трансляцию турниров Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференции до завершения сезона 2026/27.

С сезона 2024/25 УЕФА вводит новую систему проведения турниров, в том числе в Лиге чемпионов, где вместо группового этапа будет общая лига на 36 команд.

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Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций MEGOGO
Иван Зинченко Источник: MEGOGO
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