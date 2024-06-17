Стал известен транслятор еврокубков в Украине на ближайшие три сезона

Пресс-служба сервиса MEGOGO подтвердила подписание нового контракта с УЕФА на трансляцию матчей еврокубков в Украине на ближайшие три сезона.

Минувший договор MEGOGO завершился после финала Лиги чемпионов 2023/24.

Новый договор рассчитан на трансляцию турниров Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференции до завершения сезона 2026/27.

С сезона 2024/25 УЕФА вводит новую систему проведения турниров, в том числе в Лиге чемпионов, где вместо группового этапа будет общая лига на 36 команд.