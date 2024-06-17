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17 июня 2024, 12:14 | Обновлено 17 июня 2024, 12:20
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня

Важные события во всех видах спорта

17 июня 2024, 12:14 | Обновлено 17 июня 2024, 12:20
49
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 17 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Румыния – Украина

Favbet 4.50 – 3.49 – 1.92

19:00 Бельгия – Словакия

Favbet 1.51 – 4.50 – 6.95

22:00 Австрия – Франция

Favbet 5.80 – 4.20 – 1.62

ТЕННИС

12:10 Марта Костюк – Дарья Касаткина

Favbet 2.10 – 1.75

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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