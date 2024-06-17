Другие новости17 июня 2024, 12:14 | Обновлено 17 июня 2024, 12:20
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Важные события во всех видах спорта
17 июня 2024, 12:14 | Обновлено 17 июня 2024, 12:20
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В понедельник, 17 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Румыния – Украина
19:00 Бельгия – Словакия
22:00 Австрия – Франция
ТЕННИС
12:10 Марта Костюк – Дарья Касаткина
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