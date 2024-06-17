Известно, сколько бродкастеров будут транслировать матч Румыния – Украина

Сегодня, 17 июня в Мюнхене сборная Украины проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.

События сегодняшнего матча в Мюнхене будут освещать 202 аккредитованных журналиста и 69 фотокорреспондентов (65 непосредственно у поля и четыре - на трибунах). Трансляцию будут осуществлять 40 телекомпаний-бродкастеров. На арене оборудовано 18 теле- и радиокомментаторских позиций.

Матч состоится на «Арене Мюнхен» и начнется в 16:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию будет проводить видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».