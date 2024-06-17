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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 12:30 | Обновлено 17 июня 2024, 12:31
616
1

Известно, сколько бродкастеров будут транслировать матч Румыния – Украина

Также на трибунах будет 202 аккредитованных журналиста и 69 фотокорреспондентов

17 июня 2024, 12:30 | Обновлено 17 июня 2024, 12:31
616
1
Известно, сколько бродкастеров будут транслировать матч Румыния – Украина

Сегодня, 17 июня в Мюнхене сборная Украины проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.

События сегодняшнего матча в Мюнхене будут освещать 202 аккредитованных журналиста и 69 фотокорреспондентов (65 непосредственно у поля и четыре - на трибунах). Трансляцию будут осуществлять 40 телекомпаний-бродкастеров. На арене оборудовано 18 теле- и радиокомментаторских позиций.

Матч состоится на «Арене Мюнхен» и начнется в 16:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию будет проводить видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».

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сборная Украины по футболу Мюнхен Евро-2024 Румыния - Украина журналисты телетрансляции
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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Сseresznye
Главное что Дульцев подтвердил на ФБ  радиоэфир  матча Украины.     Студия на Радіо Промінь с 15:15.  
  Для тех кто будет в отключке.
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