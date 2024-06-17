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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 12:28 | Обновлено 17 июня 2024, 12:30
368
0

Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»

Игрок готов к своему последнему чемпионату Европы

17 июня 2024, 12:28 | Обновлено 17 июня 2024, 12:30
368
0
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук готов к тому, что Евро-2024 станет для него последним чемпионатом Европы в составе сборной Украины.

«Это мое третье Евро, и по организации могу сказать, что это лучший чемпионат Европы, где я был. Отдаю себе отчет, что это мое, наверное, последнее Евро в карьере. Когда у тебя что-то забирают, то ты особенно тепло к этому относишься. Поэтому я хочу кайфовать от того, что я в этой команде, от того, что я нахожусь на этом турнире».

«Бельгия? Там все чувствуют, что матч с Украиной в последнем туре будет решающим. Меня постоянно спрашивали про Украину, считают это важным матчем».

«Я считаю фаворитом Германию, а Бельгию тяжело отнести к главным фаворитам», — сказал Сидорчук.

33-летний игрок провел за сборную Украины 61 матч.

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Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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