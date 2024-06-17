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  4. Раду ДРЭГУШИН: «На Евро нет легких соперников»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 11:50 |
253
0

Раду ДРЭГУШИН: «На Евро нет легких соперников»

Защитник сборной Румынии поделился ожиданиями от чемпионата Европы

17 июня 2024, 11:50 |
253
0
Раду ДРЭГУШИН: «На Евро нет легких соперников»
УЕФА. Раду Дрэгушин

Защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин поделился ожиданиями от летнего чемпионата Европы 2024 года накануне матча 1-го тура группового этапа против национальной команды Украины:

«Я надеюсь, что мы приехали в Германию в хорошем настроении, с настроем на победу, и я надеюсь, что мы продолжим радовать всех румынских болельщиков, которые нас поддерживают. Когда мы говорим о чемпионате Европы, нет «легких команд». На Евро попадают лишь лучшие из лучших, и каждый будет играть на максимуме своих возможностей до самого конца.

У меня есть ощущение, что мы покажем, что в Румынии есть хорошие футболисты. Мы заслуживаем быть на Евро. Мы заслужили свое место здесь своими выступлениями на поле. И мы хотим продолжать прогрессировать и выкроить себе место в учебниках по истории».

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.

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Раду Дрэгушин сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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