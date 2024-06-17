Раду ДРЭГУШИН: «На Евро нет легких соперников»

Защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин поделился ожиданиями от летнего чемпионата Европы 2024 года накануне матча 1-го тура группового этапа против национальной команды Украины:

«Я надеюсь, что мы приехали в Германию в хорошем настроении, с настроем на победу, и я надеюсь, что мы продолжим радовать всех румынских болельщиков, которые нас поддерживают. Когда мы говорим о чемпионате Европы, нет «легких команд». На Евро попадают лишь лучшие из лучших, и каждый будет играть на максимуме своих возможностей до самого конца.

У меня есть ощущение, что мы покажем, что в Румынии есть хорошие футболисты. Мы заслуживаем быть на Евро. Мы заслужили свое место здесь своими выступлениями на поле. И мы хотим продолжать прогрессировать и выкроить себе место в учебниках по истории».

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.