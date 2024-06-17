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ATP
17 июня 2024, 11:13 | Обновлено 17 июня 2024, 12:07
153
0

Рейтинг ATP. Марченко снова стал первой ракеткой Украины

Алекс де Минаур обновил личное достижение

17 июня 2024, 11:13 | Обновлено 17 июня 2024, 12:07
153
0
Рейтинг ATP. Марченко снова стал первой ракеткой Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Первую неделю травяного сезона мужчины провели на кортах турниров ATP 250 в Хертогенбосе и в Штутгарте.

В Нидерландах победы праздновал Алекс де Минаур, это позволило ему подняться на 7-ю строчку мирового рейтинга, обновив личные достижение. Финалист Себастьян Корда повторил личное достижение, поднявшись на 23-ю строчку.

В Германии титул достался британцу Джеку Дрейперу. Он обновил личный рекорд – 31-е место. Финалист Маттео Берреттини уже 65-й.

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко в 36 лет снова стал первой ракеткой Украины. Виталий Сачко потерял очки за прошлогоднюю победу на грунтовом челленджере в Братиславе и опустился в конец третьей сотни. Немного улучшили свои позиции Вадим Урсу и Владислав Орлов, у остальных ситуацию хуже.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Де Минаур опередил Стефаноса Циципаса.

Чемпионская гонка ATP

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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