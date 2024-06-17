Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№16 WTA) начнет выступление на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда украинка сразится с Дарьей Касаткиной (№14 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисисток, украинка проиграла 3 последние встречи.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ариной Соболенко (№3 WTA).

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