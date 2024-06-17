Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 июня 2024, 12:00 |
963
2

Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Берлине

17 июня 2024, 12:00 |
963
2
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№16 WTA) начнет выступление на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда украинка сразится с Дарьей Касаткиной (№14 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, украинка проиграла 3 последние встречи.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ариной Соболенко (№3 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Шуточный раскол триумфальной парочки, финал Бьянки, украинки в Британии
Рейтинг WTA. Марта Костюк обновила личный рекорд
Стародубцева проиграла второй сеяной в финале квалификации в Берлине
Дарья Касаткина Марта Костюк WTA Берлин смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 17 июня 2024, 06:23 1
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Известна заявка сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024
Футбол | 17 июня 2024, 09:20 3
Известна заявка сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024
Известна заявка сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024

Миколенко попал в заявку, хотя точно не сыграет

Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Футбол | 17.06.2024, 07:19
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.06.2024, 18:21
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Стародубцева выиграла первый матч в карьере на траве
Теннис | 15.06.2024, 19:07
Стародубцева выиграла первый матч в карьере на траве
Стародубцева выиграла первый матч в карьере на траве
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vlad Holl
Першаракетка як дасть .
Ответить
+1
Олександр Науменко
Касатка непогано грає на траві.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 06:20 52
Футбол
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
16.06.2024, 23:05 32
Волейбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
15.06.2024, 12:32 14
Футбол
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
16.06.2024, 00:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем