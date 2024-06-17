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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 10:37 |
491
1

Тренер Словакии: «Украина и Бельгия – фавориты нашей группы»

Франческо Кальцона поделился ожиданиями от матча против Бельгии

17 июня 2024, 10:37 |
491
1
Тренер Словакии: «Украина и Бельгия – фавориты нашей группы»
УЕФА. Франческо Кальцона

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Бельгии:

«Мы знаем, что будем играть против сильных команд. Украина и Бельгия являются фаворитами в борьбе за два первых места, но мы стремимся дать им бой и пройти в следующий раунд, потому что мы не хотим довольствоваться квалификацией на Евро – хотя это и было нашей первоначальной целью.

Команда в хорошей форме, все тренировались и полностью восстановились. У Бельгии очень мало слабых мест, там играют игроки высочайшего уровня. Нам нужно выложиться на полную, попытаться добыть положительный результат. Мы знаем, что они фавориты.

Это правда, что Бельгия хорошо играет на контратаках, но у нас есть свои сильные стороны – мы можем прессинговать высоко в центре поля, но должны делать это хорошо. Меня беспокоят не только контрвыпады бельгийцев, но и все их качества».

Матч Бельгия – Словакия состоится 17 июня в 19:00 по киевскому времени. Обе команды играют в группе Е, где также представлена Украина.

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сборная Словакии по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Бельгия - Словакия Франческо Кальцона
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Burevestnik
до першого матчу з Румунією - так...
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