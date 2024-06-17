Рейтинг WTA. Марта Костюк обновила личный рекорд
В первой десятке обошлось без изменений
Первую неделю травяного сезона женщины провели на кортах турниров WTA 250 в Хертогенбосе и Ноттингеме.
В Нидерландах титул взяла Людмила Самсонова, она вернулась в топ-15 мирового рейтинга. Финалистка Бьянка Андрееску поднялась в середину второй сотни.
На кортах Великобритании победу одержала Кэти Бултер, которая защитила прошлогодний титул, оставшись около топ-30. Финалистка Каролина Плишкова поднялась на 42 позицию.
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Марта Костюк снова обновила личный рекорд, теперь она 16-я. Катерина Байндл поднялась на 8 мест, Юлия Стародубцева опустилась на 19. У остальных украинок из топ-200 изменения если и есть, то минимальные.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге сестры Киченок остались на своих местах, Марта Костюк потеряла одну позицию, а Ангелина Калинина вошла в первую сотню. Немного улучшилось положение Даяны Ястремской и сестер Колб.
Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке первая восьмерка осталась без изменений.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке практически все немного потеряли, но Дарья Снигур улучшила свое положение на 7 мест.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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