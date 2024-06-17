Доменико ТЕДЕСКО: «Я очень рад, что мы наконец-то начинаем играть»
Главный тренер сборной Бельгии поделился ожиданиями от матча против Словакии
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Словакии:
«После жеребьевки все говорили, что мы фавориты и должны пройти группу. На бумаге так оно и есть, но футбол играется на поле! Если детально посмотреть на эти команды, то я видел, что Словакия проиграла лишь дважды во время квалификации. Оба раза против Португалии - со счетом 1:0 и 3:2. Думаю, это о чем-то говорит.
Я очень рад, что мы наконец начинаем играть. Мы прошли через тяжелую работу и интенсивные месяцы, и последние недели были очень позитивными. Посмотрим, на каком уровне мы будем во время турнира».
Матч Бельгия – Словакия состоится 17 июня в 19:00 по киевскому времени. Обе команды играют в группе Е, где также представлена Украина.
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