Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дальний выстрел и рикошет. Словения сравняла счет в матче с Данией
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 20:42 | Обновлено 16 июня 2024, 20:55
954
0

ВИДЕО. Дальний выстрел и рикошет. Словения сравняла счет в матче с Данией

Эрик Янжа забил на 77-й минуте, счет стал 1:1

16 июня 2024, 20:42 | Обновлено 16 июня 2024, 20:55
954
0
ВИДЕО. Дальний выстрел и рикошет. Словения сравняла счет в матче с Данией
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня проходит матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 77-й минуте счет стал 1:1. Гол в составе словенцев забил Эрик Янжа. Левый защитник нанес дальний удар и мяч оказался в сетке ворот после рикошета от одного из игроков датчан.

❗️ ВИДЕО. Дальний выстрел и рикошет. Словения сравнялся счет в матче с Данией

По теме:
Саутгейт сделал выбор. Названы стартовые составы на матч Сербии и Англии
Форвард сборной Польши: «Мы можем взять три очка с Австрией, почему нет?»
Назван лучший игрок матча между Польшей и Нидерландами
видео голов и обзор сборная Дании по футболу сборная Словении по футболу Словения - Дания Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 16 июня 2024, 18:00 15
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Футбол | 16 июня 2024, 16:10 10
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024

Кажется, Гарету Саутгейту пора заканчивать с бестрофейным застоем «трех львов»

Мбаппе признался, отпустит ли его Реал на Олимпийские игры 2024
Футбол | 16.06.2024, 20:26
Мбаппе признался, отпустит ли его Реал на Олимпийские игры 2024
Мбаппе признался, отпустит ли его Реал на Олимпийские игры 2024
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.06.2024, 18:21
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 16.06.2024, 14:00
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
15.06.2024, 23:01 9
Бокс
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
15.06.2024, 00:01 8
Футбол
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
14.06.2024, 19:55 22
Футбол
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
15.06.2024, 10:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем