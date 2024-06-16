ВИДЕО. Дальний выстрел и рикошет. Словения сравняла счет в матче с Данией
Эрик Янжа забил на 77-й минуте, счет стал 1:1
16 июня проходит матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.
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Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 77-й минуте счет стал 1:1. Гол в составе словенцев забил Эрик Янжа. Левый защитник нанес дальний удар и мяч оказался в сетке ворот после рикошета от одного из игроков датчан.
❗️ ВИДЕО. Дальний выстрел и рикошет. Словения сравнялся счет в матче с Данией
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