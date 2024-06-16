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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 19:57 | Обновлено 16 июня 2024, 20:23
1532
0

ВИДЕО. Гениальная передача Сикана. Хлань удвоил перевес Украины U-23

На 31-й минуте сине-желтые забили второй гол в финале с ивуарийцами

16 июня 2024, 19:57 | Обновлено 16 июня 2024, 20:23
1532
0
ВИДЕО. Гениальная передача Сикана. Хлань удвоил перевес Украины U-23
Суспільне

16 июня в 19:15 проходит финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во Франции играют победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.

На 31-й минуте Максим Хлань удвоил перевес сине-желтых. Гениальную передачу отдал Даниил Сикан.

ГОЛ! 2:0. Максим Хлань, 31 мин

Видеозапись матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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