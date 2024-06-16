Чемпионат Европы16 июня 2024, 19:57 | Обновлено 16 июня 2024, 20:23
1532
0
ВИДЕО. Гениальная передача Сикана. Хлань удвоил перевес Украины U-23
На 31-й минуте сине-желтые забили второй гол в финале с ивуарийцами
16 июня 2024, 19:57 | Обновлено 16 июня 2024, 20:23
1532
0
16 июня в 19:15 проходит финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Во Франции играют победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.
На 31-й минуте Максим Хлань удвоил перевес сине-желтых. Гениальную передачу отдал Даниил Сикан.
ГОЛ! 2:0. Максим Хлань, 31 мин
Видеозапись матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2024, 18:21 0
Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024
Футбол | 16 июня 2024, 10:41 8
Польша, Нидерланды, Австрия и Франция. На бумаге это звучит весьма грозно…
Футбол | 16.06.2024, 00:49
Футбол | 16.06.2024, 14:57
Футбол | 16.06.2024, 20:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2024, 22:38 1
15.06.2024, 00:11 23
Футбол
15.06.2024, 11:23 6
14.06.2024, 21:14 7
Футбол
14.06.2024, 18:43