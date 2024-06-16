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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 19:47 | Обновлено 16 июня 2024, 19:52
570
0

ФОТО. Как выглядят костюмы, в которых сборная будут путешествовать на матчи

Indposhiv создал официальную форму для сборной Украины по футболу на Евро-2024

16 июня 2024, 19:47 | Обновлено 16 июня 2024, 19:52
570
0
ФОТО. Как выглядят костюмы, в которых сборная будут путешествовать на матчи
Getty Images/Global Images Ukraine

Indposhiv создал официальную форму для сборной Украины по футболу на Евро-2024. В этой форме игроки будут путешествовать на матчи чемпионата.

Indposhiv удалось выполнить заказ в очень короткие сроки и с вызовами из-за постоянных перебоев электроэнергии в Киеве.

17 июня подопечные Сергея Реброва начнут выступления на чемпионате Европы, который проходит в Германии.

Стартовый поединок сине-желтые проведут против Румынии на Альянц-Арене в Мюнхене. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Украина и Румыния в квартете С также сыграют вместе с Бельгией и Словакией.

ФОТО. Как выглядят костюмы, в которых сборная будут путешествовать на матчи

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фото сборная Украины по футболу Евро-2024 форма сборной Украины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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