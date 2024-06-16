ФОТО. Как выглядят костюмы, в которых сборная будут путешествовать на матчи
Indposhiv создал официальную форму для сборной Украины по футболу на Евро-2024
Indposhiv создал официальную форму для сборной Украины по футболу на Евро-2024. В этой форме игроки будут путешествовать на матчи чемпионата.
Indposhiv удалось выполнить заказ в очень короткие сроки и с вызовами из-за постоянных перебоев электроэнергии в Киеве.
17 июня подопечные Сергея Реброва начнут выступления на чемпионате Европы, который проходит в Германии.
Стартовый поединок сине-желтые проведут против Румынии на Альянц-Арене в Мюнхене. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Украина и Румыния в квартете С также сыграют вместе с Бельгией и Словакией.
ФОТО. Как выглядят костюмы, в которых сборная будут путешествовать на матчи
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