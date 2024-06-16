Indposhiv создал официальную форму для сборной Украины по футболу на Евро-2024. В этой форме игроки будут путешествовать на матчи чемпионата.

Indposhiv удалось выполнить заказ в очень короткие сроки и с вызовами из-за постоянных перебоев электроэнергии в Киеве.

17 июня подопечные Сергея Реброва начнут выступления на чемпионате Европы, который проходит в Германии.

Стартовый поединок сине-желтые проведут против Румынии на Альянц-Арене в Мюнхене. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Украина и Румыния в квартете С также сыграют вместе с Бельгией и Словакией.

ФОТО. Как выглядят костюмы, в которых сборная будут путешествовать на матчи