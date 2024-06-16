Чемпионат Европы16 июня 2024, 20:12 | Обновлено 16 июня 2024, 20:22
615
0
Назван лучший игрок матча между Польшей и Нидерландами
Нападающий оранжевых Коди Гакпо признан лучшим игроком поединка
16 июня 2024, 20:12 | Обновлено 16 июня 2024, 20:22
615
0
Назван лучший игрок матча Евро-2024 между сборными Польши и Нидерландов (1:2)
Нападающий оранжевых Коди Гакпо признан лучшим игроком поединка.
Форвард оранжевых забил первый гол в матче против поляков.
Евро-2024. Группа D. 1-й тур, 16 июня
Польша – Нидерланды – 1:2
Голы: Букса, 16 – Гакпо, 29, Вегхорст, 83
🇳🇱 Made the difference.@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/ujtPvRIijp— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
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