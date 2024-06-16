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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 20:12 | Обновлено 16 июня 2024, 20:22
615
0

Назван лучший игрок матча между Польшей и Нидерландами

Нападающий оранжевых Коди Гакпо признан лучшим игроком поединка

16 июня 2024, 20:12 | Обновлено 16 июня 2024, 20:22
615
0
Назван лучший игрок матча между Польшей и Нидерландами
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

Назван лучший игрок матча Евро-2024 между сборными Польши и Нидерландов (1:2)

Нападающий оранжевых Коди Гакпо признан лучшим игроком поединка.

Форвард оранжевых забил первый гол в матче против поляков.

Евро-2024. Группа D. 1-й тур, 16 июня

Польша – Нидерланды – 1:2

Голы: Букса, 16 – Гакпо, 29, Вегхорст, 83

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сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Польша - Нидерланды лучший игрок Коди Гакпо
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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