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Молодежные турниры
16 июня 2024, 19:35 | Обновлено 16 июня 2024, 19:51
406
0

ВИДЕО. Шостак вывел Украину U-23 вперед в финале турнира во Франции

Украинская команда забила быстрый гол в ворота Кот-д'Ивуара U-20

16 июня 2024, 19:35 | Обновлено 16 июня 2024, 19:51
406
0
ВИДЕО. Шостак вывел Украину U-23 вперед в финале турнира во Франции
Суспільне

16 июня в 19:15 проходит финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во Франции играют победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.

Украинская команда забила быстрый гол в ворота Кот-д'Ивуара U-20.

На 7-й минуте Денис Шостак вывел Украину U-23 вперед в финале турнира во Франции.

ГОЛ! 1:0. Денис Шостак, 7 мин

Видеозапись матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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