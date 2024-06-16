Молодежные турниры16 июня 2024, 19:35 | Обновлено 16 июня 2024, 19:51
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ВИДЕО. Шостак вывел Украину U-23 вперед в финале турнира во Франции
Украинская команда забила быстрый гол в ворота Кот-д'Ивуара U-20
16 июня 2024, 19:35 | Обновлено 16 июня 2024, 19:51
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16 июня в 19:15 проходит финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Во Франции играют победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.
Украинская команда забила быстрый гол в ворота Кот-д'Ивуара U-20.
На 7-й минуте Денис Шостак вывел Украину U-23 вперед в финале турнира во Франции.
ГОЛ! 1:0. Денис Шостак, 7 мин
Видеозапись матча
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