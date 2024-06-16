Чемпионат Европы16 июня 2024, 19:03 | Обновлено 16 июня 2024, 19:04
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ФОТО. Польша – Нидерланды – 1:2. Оранжевое море в Гамбурге
Команда Рональда Кумана добилась своего в первом матче на Евро-2024
16 июня 2024, 19:03 | Обновлено 16 июня 2024, 19:04
291
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В воскресенье, 16 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.
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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Польша – Нидерланды – 1:2
Голы: Букса (16) – Гакпо (29), Вегхорст (83)
На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.
ФОТО. Польша – Нидерланды – 1:2. Оранжевое море в Гамбурге
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