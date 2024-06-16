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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 19:03 | Обновлено 16 июня 2024, 19:04
291
0

ФОТО. Польша – Нидерланды – 1:2. Оранжевое море в Гамбурге

Команда Рональда Кумана добилась своего в первом матче на Евро-2024

16 июня 2024, 19:03 | Обновлено 16 июня 2024, 19:04
291
0
ФОТО. Польша – Нидерланды – 1:2. Оранжевое море в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Польша – Нидерланды – 1:2
Голы: Букса (16) – Гакпо (29), Вегхорст (83)

На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.

ФОТО. Польша – Нидерланды – 1:2. Оранжевое море в Гамбурге

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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