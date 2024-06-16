Молодежные турниры16 июня 2024, 18:12 | Обновлено 16 июня 2024, 18:20
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Ротань назвал стартовый состав на финал турнира Мориса Ревелло
16 июня в 19:15 во Франции сыграют сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23
16 июня 2024, 18:12 | Обновлено 16 июня 2024, 18:20
781
0
16 июня в 19:15 состоится финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Во Франции сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.
Руслан Ротань назвал стартовый состав на финал турнира Мориса Ревелло
Украина: Фесюн, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Федор, Рубчинский, Шостак, Велетень, Сикан, Хлань.
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