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Молодежные турниры
16 июня 2024, 18:12 | Обновлено 16 июня 2024, 18:20
781
0

Ротань назвал стартовый состав на финал турнира Мориса Ревелло

16 июня в 19:15 во Франции сыграют сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23

16 июня 2024, 18:12 | Обновлено 16 июня 2024, 18:20
781
0
Ротань назвал стартовый состав на финал турнира Мориса Ревелло
УАФ. Руслан Ротань

16 июня в 19:15 состоится финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во Франции сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.

Руслан Ротань назвал стартовый состав на финал турнира Мориса Ревелло

Украина: Фесюн, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Федор, Рубчинский, Шостак, Велетень, Сикан, Хлань.

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Кот-д'Ивуар U20 – Украина U23. Текстовая трансляция матча
Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Кот-д'Ивуар - Украина сборная Кот-д'Ивуара по футболу U-20 стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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