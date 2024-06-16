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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 17:48 | Обновлено 16 июня 2024, 18:26
1568
1

ВИДЕО. Домучили. Нидерланды забили второй гол в ворота Польши

Гол забил Ваут Вегхорст

16 июня 2024, 17:48 | Обновлено 16 июня 2024, 18:26
1568
1
ВИДЕО. Домучили. Нидерланды забили второй гол в ворота Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Ваут Вегхорст

В воскресенье, 16 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.

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На 83 минуте нападающий Нидерландов Ваут Вегхорст точно пробил из пределов штрафной площади, попав в левый ближний угол. Голевую передачу сделал Аке.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Польша – Нидерланды – 1:2
Голы: Букса (16) – Гакпо (29), Вегхорст (83)

Видео гола Вегхорста

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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_Per4ecter_
Саме домучили. Інакше не сказати.
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