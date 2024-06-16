Чемпионат Европы16 июня 2024, 17:48 | Обновлено 16 июня 2024, 18:26
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ВИДЕО. Домучили. Нидерланды забили второй гол в ворота Польши
Гол забил Ваут Вегхорст
16 июня 2024, 17:48 | Обновлено 16 июня 2024, 18:26
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В воскресенье, 16 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.
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На 83 минуте нападающий Нидерландов Ваут Вегхорст точно пробил из пределов штрафной площади, попав в левый ближний угол. Голевую передачу сделал Аке.
Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Польша – Нидерланды – 1:2
Голы: Букса (16) – Гакпо (29), Вегхорст (83)
Видео гола Вегхорста
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