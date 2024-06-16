Стали известны победители турниров ATP в Штутгарте и Хертогенбосе

Состоялись финалы турниров ATP 250 в Хертогенбосе и в Штутгарте.

В матче за титул в Нидерландах Алекс де Минаур уверенно обыграл Себастьяна Корду. С новой недели австралиец обновит личный рекорд, поднявшийсь на 7-ю строчку мирового рейтинга.

Хертогенбос. Финал

Алекс де Минаур (Австралия) – Себастьян Корда (США) – 6:2, 6:4

В Германии лучшим стал британец Джек Дрэйпер. В финальном поединке он добыл волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини.

Штутгарт. Финал

Джек Дрэйпер (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 3:6, 7:6(5), 6:4