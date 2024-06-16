Стали известны победители турниров ATP в Штутгарте и Хертогенбосе
Алекс де Минаур станет 7-й ракеткой мира
Состоялись финалы турниров ATP 250 в Хертогенбосе и в Штутгарте.
В матче за титул в Нидерландах Алекс де Минаур уверенно обыграл Себастьяна Корду. С новой недели австралиец обновит личный рекорд, поднявшийсь на 7-ю строчку мирового рейтинга.
Хертогенбос. Финал
Алекс де Минаур (Австралия) – Себастьян Корда (США) – 6:2, 6:4
В Германии лучшим стал британец Джек Дрэйпер. В финальном поединке он добыл волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини.
Штутгарт. Финал
Джек Дрэйпер (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 3:6, 7:6(5), 6:4
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