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  4. Леоненко назвал основного вратаря сборной Украины и дал совет Лунину
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 17:44 |
2549
2

Леоненко назвал основного вратаря сборной Украины и дал совет Лунину

Бывший нападающий «Динамо» считает, что Андрею нужно уходить из «Реала»

16 июня 2024, 17:44 |
2549
2
Леоненко назвал основного вратаря сборной Украины и дал совет Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал основного вратаря сборной Украины и дал совет украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину.

– Как думаете, кто займет место в воротах сборной Украины?

– Лунин, конечно! В сборной Украины все хорошие вратари, но Лунину доверяет Ребров. Однако не стоит забывать, что Лунин играл в «Реале» только из-за травмы Куртуа. Мой ему совет – Лунину нужно уходить из «Реала», если он хочет постоянно играть.

Ранее Виктор Леоненко выбрал следующий клуб для Артема Довбика.

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Андрей Лунин Виктор Леоненко Реал Мадрид сборная Украины по футболу трансферы трансферы Ла Лиги Тибо Куртуа Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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mr.frog68
теперь точно уйдет раз Пивас посоветовал
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Lesovij7
Ну тут Леон прав.
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