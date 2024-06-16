Леоненко назвал основного вратаря сборной Украины и дал совет Лунину
Бывший нападающий «Динамо» считает, что Андрею нужно уходить из «Реала»
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал основного вратаря сборной Украины и дал совет украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину.
– Как думаете, кто займет место в воротах сборной Украины?
– Лунин, конечно! В сборной Украины все хорошие вратари, но Лунину доверяет Ребров. Однако не стоит забывать, что Лунин играл в «Реале» только из-за травмы Куртуа. Мой ему совет – Лунину нужно уходить из «Реала», если он хочет постоянно играть.
Ранее Виктор Леоненко выбрал следующий клуб для Артема Довбика.
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