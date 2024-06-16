Чемпионат Европы16 июня 2024, 16:40 | Обновлено 16 июня 2024, 16:42
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ВИДЕО. Ошибка и рикошет. Нидерланды сравняли счет в матче с поляками
Отличился Коди Гакпо
16 июня 2024, 16:40 | Обновлено 16 июня 2024, 16:42
757
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В воскресенье, 16 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.
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На 29-й минуте поляки допустили ошибку в защите, Аке подобрал мяч и отпасовал Коди Гакпо, который с помощью рикошета сравнял счет.
Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Польша – Нидерланды – 1:1 (первый тайм)
Гол: Букса (16) – Гакпо (29)
Видео гола Гакпо
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