Тренер Румынии: «Мы хотим остаться в Германии как можно дольше»

Главный тренер национальной сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился ожиданиями от Евро-2024:

«Это уникальные моменты; моменты, к которым каждый тренер готовится, ради которых работает и о которых мечтает. После 8 лет мы снова на Евро, и это то, чего мы хотели. Мы смогли собрать отличную команду, команду, полную потенциала.

Мы хотим остаться в Германии как можно дольше, поэтому нам нужно достичь результата. Мы очень хорошо знаем нашего соперника и должны действовать соответственно. Игроки должны выложиться на полную и почтить эту возможность. Что мы сможем сделать на поле, покажет время».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Румыния сыграет против Украины, Словакии и Бельгии.