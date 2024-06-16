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  4. Тренер Румынии: «Мы хотим остаться в Германии как можно дольше»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 16:44 |
189
1

Тренер Румынии: «Мы хотим остаться в Германии как можно дольше»

Эдвард Йорданеску поделился ожиданиями от Евро-2024

16 июня 2024, 16:44 |
189
1
Тренер Румынии: «Мы хотим остаться в Германии как можно дольше»
УЕФА. Эдвард Йорданеску

Главный тренер национальной сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился ожиданиями от Евро-2024:

«Это уникальные моменты; моменты, к которым каждый тренер готовится, ради которых работает и о которых мечтает. После 8 лет мы снова на Евро, и это то, чего мы хотели. Мы смогли собрать отличную команду, команду, полную потенциала.

Мы хотим остаться в Германии как можно дольше, поэтому нам нужно достичь результата. Мы очень хорошо знаем нашего соперника и должны действовать соответственно. Игроки должны выложиться на полную и почтить эту возможность. Что мы сможем сделать на поле, покажет время».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Румыния сыграет против Украины, Словакии и Бельгии.

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Эдвард Йорданеску сборная Румынии по футболу Евро-2024 сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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