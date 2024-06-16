Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико или Милан? Леоненко «выбрал» будущий клуб для Довбика
Испания
16 июня 2024, 15:48 |
1148
3

Атлетико или Милан? Леоненко «выбрал» будущий клуб для Довбика

Бывший нападающий «Динамо» считает, что Артему лучше остаться в Испании

16 июня 2024, 15:48 |
1148
3
Атлетико или Милан? Леоненко «выбрал» будущий клуб для Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением относительно лучшего варианта продолжения карьеры для украинского форварда каталонской «Жироны» Артема Довбика.

– Каких звезд Вы видите в сборной Украины? Кто из наших может выстрелить на Евро?

– Пока это Довбик и Цыганков, которые классно провели сезон в «Жироне». Все остальные – то играют, то нет, или травмированы. Больше никого выделять! А вообще я жду от всех наших игроков, что они выстрелят на Евро и поедут в Европу. Сейчас, слава Богу, из украинских клубов отпускают, а не так, как раньше.

– Кстати, основные претенденты на Довбика – «Атлетико» и «Милан». Куда порекомендуете переходить Артему?

– Ему лучше остаться в Испании, поэтому – «Атлетико». В Ла Лиге техничный футбол и Довбик уже знает этот чемпионат. А в Италии ему придется все начинать заново. Тем более, «Милан» играет не так уверенно, как «Интер». Проблемой для Довбика может быть то, что в следующем сезоне ему будет сложнее забивать, потому что все соперники будут к нему готовиться. Но я надеюсь, что он подтвердит свои бомбардирские качества.

Ранее Виктор Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024.

По теме:
Жена Лунина рассказала, готова ли она покинуть Испанию
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвало контракт с еще одним игроком
Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024. Будет болеть за Украину
Артем Довбик Виктор Леоненко Жирона Атлетико Мадрид Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша – Нидерланды. Видео голов и обзор матча Евро-2024 (обновляется)
Футбол | 16 июня 2024, 16:01 0
Польша – Нидерланды. Видео голов и обзор матча Евро-2024 (обновляется)
Польша – Нидерланды. Видео голов и обзор матча Евро-2024 (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024

Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 15 июня 2024, 17:49 10
Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024

Стартует группа смерти

Леоненко снова раскритиковал Мудрика и придумал ему новое прозвище
Футбол | 16.06.2024, 14:57
Леоненко снова раскритиковал Мудрика и придумал ему новое прозвище
Леоненко снова раскритиковал Мудрика и придумал ему новое прозвище
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Футбол | 16.06.2024, 00:49
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Футбол | 16.06.2024, 10:41
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ну точно бля не Динамо Тбілісі
Ответить
0
Saar
Хрень! Що в Іспанії, що в Італії-це техніка. 
Ответить
0
LexХХХ
Вперше з Леоненко згоден)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
15.06.2024, 00:39
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
16.06.2024, 05:49
Футбол
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
15.06.2024, 10:12 5
Футбол
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
16.06.2024, 09:27 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем