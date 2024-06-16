Атлетико или Милан? Леоненко «выбрал» будущий клуб для Довбика

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением относительно лучшего варианта продолжения карьеры для украинского форварда каталонской «Жироны» Артема Довбика.

– Каких звезд Вы видите в сборной Украины? Кто из наших может выстрелить на Евро?

– Пока это Довбик и Цыганков, которые классно провели сезон в «Жироне». Все остальные – то играют, то нет, или травмированы. Больше никого выделять! А вообще я жду от всех наших игроков, что они выстрелят на Евро и поедут в Европу. Сейчас, слава Богу, из украинских клубов отпускают, а не так, как раньше.

– Кстати, основные претенденты на Довбика – «Атлетико» и «Милан». Куда порекомендуете переходить Артему?

– Ему лучше остаться в Испании, поэтому – «Атлетико». В Ла Лиге техничный футбол и Довбик уже знает этот чемпионат. А в Италии ему придется все начинать заново. Тем более, «Милан» играет не так уверенно, как «Интер». Проблемой для Довбика может быть то, что в следующем сезоне ему будет сложнее забивать, потому что все соперники будут к нему готовиться. Но я надеюсь, что он подтвердит свои бомбардирские качества.

Ранее Виктор Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024.