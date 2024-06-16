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  4. Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024. Будет болеть за Украину
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 15:28 |
1650
4

Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024. Будет болеть за Украину

Бывший нападающий «Динамо» считает, что турнир выиграет Англия или Франция

16 июня 2024, 15:28 |
1650
4
Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024. Будет болеть за Украину
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024 и рассказал, за кого будет болеть на летнем турнире.

– Виктор Евгеньевич, кто, по Вашему мнению, выиграет Евро-2024?

– Я думаю, Франция или Англия. Эти сборные самые сильные по составу на чемпионате Европы. Единственное, что им может помешать – это травмы.

– Кто из топ-сборных провалится на Евро?

– Мне кажется, провалятся испанцы или итальянцы. Возможно – в итоге немцы. Чемпионаты говорят сами за себя. Вы же видите, во что сейчас играет «Бавария». В Италии, наверное, половина сборной из «Интера» будет. Но я бы не хотел, чтобы сильные команды проваливались, потому что на другие болельщики могут не ходить. Также интересно посмотреть, что будет с Португалией.

– А Вы за кого будете болеть на Евро?

– За Украину, конечно!

– А кроме нашей сборной?

– Я болею за качество футбола. Кто будет хорошо играть – за того буду и болеть. Это еще, если удастся посмотреть Евро, а то свет – то есть, то нет.

Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Михаила Мудрика.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Перець
Коти намявчали,хто виграє ,а по суті тут 10 команд можуть виграти
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0
DK1961
Рано делать прогнозы. Особенно такому алкашному прогнозисту
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0
Snooker
Англия не выиграет с таким тренером 
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0
Fuz1982z
та що ви з тою англією францією є сильніші збірні португалія німетчинна або голандія виграє яка англія яка франція не смішіть
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-2
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