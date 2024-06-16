Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024. Будет болеть за Украину
Бывший нападающий «Динамо» считает, что турнир выиграет Англия или Франция
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024 и рассказал, за кого будет болеть на летнем турнире.
– Виктор Евгеньевич, кто, по Вашему мнению, выиграет Евро-2024?
– Я думаю, Франция или Англия. Эти сборные самые сильные по составу на чемпионате Европы. Единственное, что им может помешать – это травмы.
– Кто из топ-сборных провалится на Евро?
– Мне кажется, провалятся испанцы или итальянцы. Возможно – в итоге немцы. Чемпионаты говорят сами за себя. Вы же видите, во что сейчас играет «Бавария». В Италии, наверное, половина сборной из «Интера» будет. Но я бы не хотел, чтобы сильные команды проваливались, потому что на другие болельщики могут не ходить. Также интересно посмотреть, что будет с Португалией.
– А Вы за кого будете болеть на Евро?
– За Украину, конечно!
– А кроме нашей сборной?
– Я болею за качество футбола. Кто будет хорошо играть – за того буду и болеть. Это еще, если удастся посмотреть Евро, а то свет – то есть, то нет.
Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Михаила Мудрика.
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