Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024. Будет болеть за Украину

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал главных фаворитов Евро-2024 и рассказал, за кого будет болеть на летнем турнире.

– Виктор Евгеньевич, кто, по Вашему мнению, выиграет Евро-2024?

– Я думаю, Франция или Англия. Эти сборные самые сильные по составу на чемпионате Европы. Единственное, что им может помешать – это травмы.

– Кто из топ-сборных провалится на Евро?

– Мне кажется, провалятся испанцы или итальянцы. Возможно – в итоге немцы. Чемпионаты говорят сами за себя. Вы же видите, во что сейчас играет «Бавария». В Италии, наверное, половина сборной из «Интера» будет. Но я бы не хотел, чтобы сильные команды проваливались, потому что на другие болельщики могут не ходить. Также интересно посмотреть, что будет с Португалией.

– А Вы за кого будете болеть на Евро?

– За Украину, конечно!

– А кроме нашей сборной?

– Я болею за качество футбола. Кто будет хорошо играть – за того буду и болеть. Это еще, если удастся посмотреть Евро, а то свет – то есть, то нет.

Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Михаила Мудрика.