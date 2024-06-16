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  4. Ливерпуль интересуется любителем россии из сборной Германии
Англия
16 июня 2024, 15:10 |
557
0

Ливерпуль интересуется любителем россии из сборной Германии

Вальдемар Антон может покинуть «Штутгарт»

16 июня 2024, 15:10 |
557
0
Ливерпуль интересуется любителем россии из сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вальдемар Антон

Английский «Ливерпуль» интересуется центральным защитником немецкого «Штутгарта» Вальдемаром Антоном, сообщает издание Bild.

По информации источника, 2 недели назад мерсисайдский клуб делал запрос относительно 27-летнего футболиста.

Вальдемар Антон является уроженцем Узбекистана, но всю профессиональную карьеру провел в Германии, а в марте 2024 года даже дебютировал за Бундестим. Интересно, что ранее Антон выражал желание играть за сборную россии. Флаг страны-террориста до сих пор «украшает» его страницу в Instagram.

В сезоне 2023/24 Вальдемар Антон провел 37 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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