Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Польша – Нидерланды
В 16:00 начнется матч 1-го тура группового этапа Евро-2024
В воскресенье, 16 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.
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Стартовые составы
Польша: Щенсны, Беднарек, Кивёр, Саламон, Франковски, Урбаньски, Романчук, Залевски, Шиманьски, Зелиньски, Букса.
Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Верман, Симонс, Гакпо, Депай.
Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.
На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.
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