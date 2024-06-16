Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Польша – Нидерланды

В воскресенье, 16 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.

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Стартовые составы

Польша: Щенсны, Беднарек, Кивёр, Саламон, Франковски, Урбаньски, Романчук, Залевски, Шиманьски, Зелиньски, Букса.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Верман, Симонс, Гакпо, Депай.

Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.

На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.