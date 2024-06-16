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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 15:01 | Обновлено 16 июня 2024, 15:08
534
0

Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Польша – Нидерланды

В 16:00 начнется матч 1-го тура группового этапа Евро-2024

16 июня 2024, 15:01 | Обновлено 16 июня 2024, 15:08
534
0
Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Польша – Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы

Польша: Щенсны, Беднарек, Кивёр, Саламон, Франковски, Урбаньски, Романчук, Залевски, Шиманьски, Зелиньски, Букса.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Верман, Симонс, Гакпо, Депай.

Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.

На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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