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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 14:42 | Обновлено 16 июня 2024, 14:43
535
0

Душан ТАДИЧ: «Мы ждали Евро 24 года»

Полузащитник сборной Сербии поделился ожиданиями от летнего турнира

16 июня 2024, 14:42 | Обновлено 16 июня 2024, 14:43
535
0
Душан ТАДИЧ: «Мы ждали Евро 24 года»
УЕФА. Душан Тадич

Полузащитник национальной сборной Сербии Душан Тадич поделился ожиданиями от летнего чемпионата Европы 2024 года:

«Сыграть на Евро после 24-летнего отсутствия – это очень много значит. Это создало дополнительное давление для всех нас. Мы так долго этого ждали и наконец сделали это. Я думаю, что эта группа игроков, вместе с тренером и персоналом, и всеми остальными, кто имеет отношение к национальной сборной, заслуживает этого.

Мы не должны забывать получать удовольствие от того, что мы делаем, иначе в чем смысл? Прежде всего, я надеюсь, что мы получим отличный результат и будем хорошо играть. Под руководством Стойковича мы хотим играть в большой футбол. Мы отдадим все, чтобы представлять Сербию как можно лучше».

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Душан Тадич сборная Сербии по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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