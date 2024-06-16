Душан ТАДИЧ: «Мы ждали Евро 24 года»

Полузащитник национальной сборной Сербии Душан Тадич поделился ожиданиями от летнего чемпионата Европы 2024 года:

«Сыграть на Евро после 24-летнего отсутствия – это очень много значит. Это создало дополнительное давление для всех нас. Мы так долго этого ждали и наконец сделали это. Я думаю, что эта группа игроков, вместе с тренером и персоналом, и всеми остальными, кто имеет отношение к национальной сборной, заслуживает этого.

Мы не должны забывать получать удовольствие от того, что мы делаем, иначе в чем смысл? Прежде всего, я надеюсь, что мы получим отличный результат и будем хорошо играть. Под руководством Стойковича мы хотим играть в большой футбол. Мы отдадим все, чтобы представлять Сербию как можно лучше».