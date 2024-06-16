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  4. КАКА: «Беллингем будет бороться за Золотой мяч»
Испания
16 июня 2024, 14:34 |
142
0

КАКА: «Беллингем будет бороться за Золотой мяч»

Легендарный бразилец – о хавбеке «Реала»

16 июня 2024, 14:34 |
142
0
КАКА: «Беллингем будет бороться за Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кака

Обладатель Золотого мяча 2007 года Кака поделился своим мнением по поводу звезды «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема:

«В Англии столько хороших игроков. И раньше в сборной были отличные футболисты. Уэйн Руни, на мой взгляд, один из лучших игроков Англии в истории. Кейн, конечно же, один из лучших, сборная будет рассчитывать на него на Евро.

Беллингем невероятен, он отличный игрок. Он очень молод, но на поле выглядит очень зрело. Он отлично читает игру. Кажется, у него нет тревоги, которую можно было бы ожидать от футболиста его возраста.

Он далеко пойдет и наверняка будет бороться за звание игрока года и Золотой мяч».

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Кака Джуд Беллингем Золотой мяч
Олег Дидух Источник: Daily Mail
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