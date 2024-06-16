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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 11:47 |
66
0

ЖОРЖИНЬО: «Всегда есть место для развития»

Полузащитник сборной Италии прокомментировал победу над Албанией

16 июня 2024, 11:47 |
66
0
ЖОРЖИНЬО: «Всегда есть место для развития»
УЕФА. Жоржиньо

Полузащитник сборной Италии и лондонского «Арсенала» Жоржиньо прокомментировал победу над национальной командой Албании (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Каждый из нас внес свой вклад в победу, и это самое главное. Всегда есть место для совершенствования. Если мы не смотрим в одном направлении, мы слишком сильно подвергаем себя риску, потому что мы не на правильных позициях.

Мы должны быть верными своему стилю, а команда должна хорошо реагировать на моменты игры и делать то, что необходимо для победы в матче».

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Жоржиньо сборная Италии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Италия - Албания
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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