ЖОРЖИНЬО: «Всегда есть место для развития»

Полузащитник сборной Италии и лондонского «Арсенала» Жоржиньо прокомментировал победу над национальной командой Албании (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Каждый из нас внес свой вклад в победу, и это самое главное. Всегда есть место для совершенствования. Если мы не смотрим в одном направлении, мы слишком сильно подвергаем себя риску, потому что мы не на правильных позициях.

Мы должны быть верными своему стилю, а команда должна хорошо реагировать на моменты игры и делать то, что необходимо для победы в матче».