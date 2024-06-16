Альваро МОРАТА: «Я думаю, что мы сыграли хорошо»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Когда на такой большой матч приходит столько болельщиков, которые преданно поддерживают нас, мы действительно чувствуем разницу. Наши болельщики были замечательными. И я хочу поблагодарить их за то, что они помогли нам очень хорошо начать!

Я считаю, что мы играли хорошо. Мы поставили великолепную национальную команду под большое давление. Это шаблон того, как мы должны подходить ко всем нашим матчам с самого начала.

Мой первый шанс ушел от меня, потому что мяч не двигался быстро на сухом поле, и это повлияло на мой контроль. Второй появился, когда я знал, что открыл пространство по центру для передачи, и знал, что Фабиан отдаст мяч туда, куда мне нужно. И после великолепной передачи Фабиан добавил великолепный гол!

Я получил удар перед тем, как вышел на поле во втором тайме. Когда вы получаете такие удары, лучше быть осторожным, и я надеюсь, что буду в порядке к матчу с Италией».