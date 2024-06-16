Ламин ЯМАЛ: «Мы уже думаем о следующем матче»

Вингер сборной Испании Ламин Ямал прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Я в восторге от победы, от моего дебюта на Евро, и мы все уже думаем о следующем матче. Я всегда рядом с тренером и командой, независимо от того, играю ли я на фланге, или в центре поля, или атакую, или создаю, или защищаюсь. Все, что нужно. Мы эффективная, трудолюбивая команда, и сегодня вы увидели, что месяцы тяжелой работы принесли свои плоды.

Мой ассист? Тренер считает, что Нико Уильямс и я хорошо играем один в один, и поэтому он хочет, чтобы каждый из нас шел к флажку, когда мы зарабатываем угловой. Когда я увидел, что Дани делает движение к передней стойке, я отдал мяч туда, и Карвахаль блестяще завершил подачу.

Мы – семья, мы очень уверены в себе, и то, как Дани праздновал свой гол вместе со мной, показывает это. Начать с такой победы против такого соперника очень важно для команды. Но мы уже думаем о следующем матче».