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  4. Фабиан РУИС: «Самое важное то, что мы победили»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 11:15 |
146
0

Фабиан РУИС: «Самое важное то, что мы победили»

Полузащитник сборной Испании прокомментировал победу над Хорватией

16 июня 2024, 11:15 |
146
0
Фабиан РУИС: «Самое важное то, что мы победили»
УЕФА. Фабиан Руис

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Самое главное, что мы победили. Ассист был важен, и гол тоже. Я думаю, что команда выступила очень хорошо. Мы делали то, что хотели, и очень много работали для этого. Мы достигли всего, чего хотели как команда, а это важно.

Мы знали, с каким сильным соперником нам пришлось столкнуться, что делает нас еще более счастливыми за то, как мы играли, и за результат, который мы добыли.

Мы уже знаем, что на таком турнире, как Евро, важны забитые мячи и разница забитых и пропущенных мячей, поэтому это еще один большой источник удовольствия.

Мой гол произошел благодаря суперпасу на меня от Педри. Я увидел Луку Модрича и подумал, что смогу вклиниться в него, я пошел немного широко, Брозович приближался, поэтому я пробил слева от себя и, к счастью, мяч влетел в ворота. Я в восторге от того, что забил за свою страну. На Евро вы должны быть сосредоточенными и сконцентрированными каждый день. Затем у нас очень тяжелый матч против Италии, и мы должны выйти на поле с такой же интенсивностью и решимостью, потому что победа в нем может быть чрезвычайно важной для нас».

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Фабиан Руис сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Испания - Хорватия
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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