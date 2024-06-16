Фабиан РУИС: «Самое важное то, что мы победили»

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Самое главное, что мы победили. Ассист был важен, и гол тоже. Я думаю, что команда выступила очень хорошо. Мы делали то, что хотели, и очень много работали для этого. Мы достигли всего, чего хотели как команда, а это важно.

Мы знали, с каким сильным соперником нам пришлось столкнуться, что делает нас еще более счастливыми за то, как мы играли, и за результат, который мы добыли.

Мы уже знаем, что на таком турнире, как Евро, важны забитые мячи и разница забитых и пропущенных мячей, поэтому это еще один большой источник удовольствия.

Мой гол произошел благодаря суперпасу на меня от Педри. Я увидел Луку Модрича и подумал, что смогу вклиниться в него, я пошел немного широко, Брозович приближался, поэтому я пробил слева от себя и, к счастью, мяч влетел в ворота. Я в восторге от того, что забил за свою страну. На Евро вы должны быть сосредоточенными и сконцентрированными каждый день. Затем у нас очень тяжелый матч против Италии, и мы должны выйти на поле с такой же интенсивностью и решимостью, потому что победа в нем может быть чрезвычайно важной для нас».